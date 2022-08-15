Kalkan Mahallesi'nde yaşayan E.T'nin evinin önündeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti götürürken görülen şüphelilerin H.Y. ve R.G olduğunu tespit etti. Ekipler, iki zanlıyı motosikleti satmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Motosiklet sahibine teslim edildi.