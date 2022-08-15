Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlerini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ikametin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.
Ekipler, operasyon düzenledikleri evde 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Polis, evdeki E.D, D.D, E.B. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Hatay Narkotik
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