Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
[Fotograf: AA]
Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.Y'yi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 14 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, tutuklandı.
Etiketler: Karaman Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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