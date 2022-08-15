Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Muhammet Güntay idaresindeki yabancı plakalı araç, Çayköyü mevkiinde, Ruşan Güçlü yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan Güçlü idaresindeki araç, bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Güçlü ve Güntay ile araçlardaki Fatma, Gülnaz Güçlü ve Münevver Güntay, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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