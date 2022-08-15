Muhammet Güntay idaresindeki yabancı plakalı araç, Çayköyü mevkiinde, Ruşan Güçlü yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Güçlü idaresindeki araç, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Güçlü ve Güntay ile araçlardaki Fatma, Gülnaz Güçlü ve Münevver Güntay, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.