İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelindeki 18 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği ev ve iş yerlerinin çevresindeki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, 9 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Adreslere özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.M.Ö, Ö.U, Y.Ç, Ö.C.A, T.T. ve S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.