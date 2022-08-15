Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
[AA (arşiv)]
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etti.
Bu çerçevede 8-14 Ağustos'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 2, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında da 19 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Terörle Mücadele
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