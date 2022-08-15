İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Bu çerçevede 8-14 Ağustos'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 2, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında da 19 şüpheli gözaltına alındı.