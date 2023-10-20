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Güncel
İHA 20.10.2023 12:14

Sakarya’da kültür etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Filistin’de yaşanan olaylar ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla ülkemizde ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Sakarya’da kültür etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına Cumhurbaşkanlığı kararıyla ülkemizde ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle tüm etkinliklerimiz ertelenmiştir. 19 Ekim Mehteran Gösterisi, 20 Ekim Melali Anlamayan Nesle Aşina Değiliz konferansı ve 21 Ekim tarihindeki Çiftlikteki Hırsız adlı tiyatro gösterisi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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