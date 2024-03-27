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Güncel
AA 27.03.2024 13:36

Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde teravih namazına giden sürücü, devrilen traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Teravih namazına gitmek için dün evinden ayrılan Fikret G.'ın kullandığı traktör, Uğurlu Mahallesi Alabaşlar Sokak'ta devrildi.

Traktörün altında kalan Fikret G.'ı fark eden komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, Fikret G.'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fikret G.'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

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