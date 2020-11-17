Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, elektrik ve doğalğaz ekipleri sevk edilirken, duman iş yerinin üstünde oturanların dairelerine girdi.

Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, bazıları merdivenli araçla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.