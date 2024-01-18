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Güncel
AA 18.01.2024 17:12

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi daha öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi daha öldü

Kocaali-Akçakoca kara yolu Alandere mevkiindeki Çelikler kavşağında dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Meryem Uslu (58), tedavi gördüğü Kocaali Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uslu'nun hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı sürücü Ömer Y'nin ise tedavisi sürüyor.

Meryem Uslu'nun, kaza yerinde yaşamını yitiren sürücü Mustafa Özer'in (83) kızı olduğu öğrenildi.

Mustafa Özer idaresindeki otomobil dün Çelikler kavşağında Ömer Y'nin kullandığı otomobille çarpışmıştı.

Özer olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Ömer Y. ile Meryem Uslu Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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