Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğançay'a bağlı Melekşesolak Mahallesi'nde yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evden toprak delme ve kaynak makinesi, matkap, motorlu testere ve 30 metrelik seyyar kablonun çalındığını tespit eden ekipler, çalıntı mallara Alifuatpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan işletmede ulaştı.

Hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler, Y.A'yı Melekşesolak Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaklaşık 10 bin lira değerindeki çalıntı mallar ise sahibine teslim edildi.

Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 3 farklı yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin kimliğini güvenlik kameralarından tespit etti.

Ekiplerce yakalanan ve adliyeye sevk edilen M.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.