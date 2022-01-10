Afyonkarahisar Belediyesi, 2022 yılının ilk festivalini Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde yer alan Uluslararası Kamp Karavan Alanında, 21-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek.

Dünyanın ilk ve tek termal altyapılı karavan alanında yapılacak Karavanfest, yüzlerce karavan tutkununu Afyonkarahisar'da bir araya getirecek.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'ın her mevsim ayrı bir turizm çeşidine sahip olduğunu ve bunu da yaptıkları festivallerle göz önüne serdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar'ın 4 mevsim turizmin yeni adresi olacak şekilde 2022 yılına başlangıç yaptıklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Spor turizmin geleceğidir sloganı ile hem yerli hem de yabancı turistleri Afyonkarahisar'da ağırlamaya çalışıyoruz. Şimdi farklı eğlence ve hobi branşlarının yer aldığı 4 Mevsim Afyonkarahisar Projesi ile 2022 yılında turizmin gözde şehri inşallah Afyonkarahisar olacak. Bu kapsamda yapacağımız yılın ilk büyük organizasyonu Karavanfest'e ilgi bir hayli fazla. Karavan tutkunları ilde yapacağımız organizasyona büyük ilgi göstererek katılım kontenjanını doldurdu. Festivale şehir dışından 250 karavan katılacak. Herkesin Afyonkarahisar'da bu heyecanı yaşamasını istiyoruz."

Zeybek, şehre karavanlarıyla gelecek olan doğa tutkunlarının Afyonkarahisar'ı tanıyacağını hem de tanıtacağını vurguladı.