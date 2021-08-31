Yaklaşık 8 ay önce arkadaşlarının vasıtasıyla tanışan Şerif Ali Ayhan ile Aylin Yıldız, Kasımlar Mahallesi'ndeki kır düğününde dünya evine girdi. Düğüne çiftin aileleri ve yakınları katıldı.

Gelin ve damat, duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi de engelli bireylerin topluma kazandırıldığını ifade ederek, "Engellilerimiz evleniyor, iş ve aş sahibi oluyor. Engelli kardeşlerimizle birlikte olmak kadar güzel bir şey yok. Allah kimseyi elden ayaktan kesmesin, biz her zaman engellilerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.