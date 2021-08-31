Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'ndeki hırdavat dükkanının işletmecisi C.M, silah sesleri üzerine polisi aradı.

İş yerinde inceleme yapan polis, 4 el ateş açıldığını, kurşunların kepenge isabet ettiğini belirledi.

İş yerine dün 7 el ateş edilmiş, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.