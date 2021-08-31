Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hırdavat dükkanı ikinci kez kurşunlandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hırdavat dükkanı ikinci kez kurşunlandı.
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'ndeki hırdavat dükkanının işletmecisi C.M, silah sesleri üzerine polisi aradı.
İş yerinde inceleme yapan polis, 4 el ateş açıldığını, kurşunların kepenge isabet ettiğini belirledi.
İş yerine dün 7 el ateş edilmiş, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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