Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya’nın Erenler ilçesinde Yüksek Hızlı Tren için tuvalet ile su vakum sistemleri üreten fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde alınan bilgiye göre Yeşiltepe Mahallasi sanayi bölgesinde elektromekanik fabrikasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 4 işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.
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