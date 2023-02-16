AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli depremden yaralı olarak kurtarılarak SEAH'ta tedavi gören vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Ailelerini kaybeden tüm depremzede vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis de hastaların durumu hakkında Atabek'e bilgi verdi.