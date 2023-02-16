Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da depremzedelerin hastanedeki tedavisi sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'da çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı depremzedelerin tedavisine devam ediliyor.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli depremden yaralı olarak kurtarılarak SEAH'ta tedavi gören vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Ailelerini kaybeden tüm depremzede vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis de hastaların durumu hakkında Atabek'e bilgi verdi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Sakarya
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