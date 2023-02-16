Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında, Gauteng eyaletinde 7, Doğu Cape eyaletinde 4 ve Mpumalanga eyaletinde 3 kişi öldü.

Ülkenin birçok bölgesinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, büyük ölçüde hasar oluştu.

Güney Afrika hükümeti 13 Şubat'ta, şiddetli yağışların etkilerine karşı koordineli mücadele etmek üzere ulusal afet durumu ilan etmişti.