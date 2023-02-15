Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'a getirilen 181 depremzedenin tedavisi sürüyor
Valilikten alınan bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaralanan 3 bin 819 kişi, Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan 3 bin 638 kişi taburcu edilirken 181 kişinin tedavisi sürüyor.
Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Numune Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Öztürk ve beraberindekiler, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Sivas
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