Okul atölyelerinde hummalı bir çalışmayla üretilen sobalar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi. Öğretmenler, sobaların yanı sıra çuvallara doldurulan yakacak odunları da kamyona yükledi.



Deprem bölgesinde doğalgaz kesintisi nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan birinin ısınma olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, ’"Deprem bölgesinde en büyük sorunlardan birisi ısınma sorunu. Bizler de bu sorunu kendi imkanlarımız ölçüsünde gidermek için varillerden soba yapımına başladık. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla onlarca sobanın yapımını tamamladılar. Bu sobaları inşallah bugün deprem bölgesine göndereceğiz. Yapılan sobaların yanı sıra vatandaşların verdiği yakacak odunlar da çuvallarla kamyonlara yüklendi" dedi.