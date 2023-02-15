'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri seferber oldu.



Endüstriyel ekmek üretim atölyesinde gönüllülük esasına göre hazırlanan 63 bin roll ekmek depremin ilk 4 gününde yardım tırlarıyla deprem bölgesine gönderildi. Öte yandan, Yozgat’a gelerek misafirhane ve evlere yerleştirilen depremzedelerin yemek ve ekmeklerini hazırlayan Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, günlük 250 kişilik yemek ve 3 bin de roll ekmek üretmeye başladı.





Okulun Yiyecek ve İçecek Alanı Öğretmeni Mine Öztürk, depremin olduğu günden itibaren gönüllülük esasına göre bölgeye ekmek gönderdiklerini söyleyerek, “Depremin ilk 4 gününde depremzedeler için 63 bin ekmek üreterek deprem bölgelerine gönderdik. Şimdi de ilimize gelen depremzedelerin ekmek ve yemek ihtiyacını yine okulumuzdan karşılıyoruz. Okulumuz organize sanayi bölgesinde bulunduğu için iş adamlarımızın yapmış olduğu yardımlarla ekmek üretimini sürdürüyoruz. Bu çalışmaları öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizle gönüllü olarak yapıyoruz. Depremzedelerimizin her zaman yanındayız. Ülkemize geçmiş olsun” dedi.Usta öğretici Mehmet Işık ise depremzedelerin acısını paylaştıklarını belirterek, ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerden Yaşar Enes Sargın da depremzedelerin acısını paylaştıklarını ifade edip, geçmiş olsun temennisinde bulundu.