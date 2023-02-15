Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da öğrenciler depremzedeler için soba ve hijyen malzemesi üretiyor
Ağrı'daki meslek liselerinde, `asrın felaketi` olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için öğrenci ve usta öğreticilerce soba ile hijyen malzemeleri üretiliyor.
Eleşkirt ilçesinde bulunan Mesleki ve Anadolu Lisesindeki usta öğreticiler, öğrencilerin de yardımıyla depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacına katkı sunmak için varilleri sobaya dönüştürüyor.
Etiketler: Ağrı Deprem Kahramanmaraş
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