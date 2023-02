"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşların, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ediliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle ilk etapta kente gelen 371 depremzede, il merkezi ve ilçelerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Yurt girişlerinde kayıtları tutulan depremzedelerin, giysi, hijyen malzemesi ile kişisel bakım ürün ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen depremzede Feramuz Akkaya, ilk depremden sonra evlerine giren eş dost ve akrabalarından kayıplar yaşadığını söyledi.

Erzincan'a, bulundukları yerden 4 ailenin geldiğini ifade eden Akkaya, "Biz buraya dört aile geldik, birinin evi komple yıkıldı ve benim evim ağır hasarlı. Kayınvalidem var, onun evi de orta hasarlı. Ailemizi geçici olarak 1-2 aylığına, temiz hijyenik ortamlarda hastalanmayacak şekilde en azından hastalansalar da hastaneye gidelim diye buralara getirmek zorunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda geri döneceğiz" diye konuştu.

"Akın akın yardım yağıyor"

Akkaya, büyük bir afet yaşadıklarına işaret ederek, "Devletimizden Allah razı olsun, hani biraz uzak duralım siyasetten ama gerçekten ufak bir şey değil. Erzincanlı depremi yaşadı. Elazığ'da deprem oldu ama bunlara nazaran bu çok büyük bir deprem. Bu 10 ili kapsıyor, bu saydığım iller bir ildi, tüm Türkiye oraya da odaklandı, elinden gelen ne varsa yaptı ama şimdi afet o kadar büyük ki 10 il ve ilçeleri kapsıyor. Şu anda akın akın Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e yardım yağıyor. Buraya da yerleştik çok şükür. Yemeğimiz, sıcak suyumuz var, yerimiz sıcak" dedi.

Depremde evi yıkılan ve aynı ilçeden gelen Muhammed Gürbüz ise deprem bölgesinde birkaç gün araç içerisinde yaşadıklarını anlattı.

Bu süreçte çok fazla yardım aldıklarını dile getiren Gürbüz, "Araç içi biraz daha sıcak diye kendi ailemizle orada kaldık. 'Ben yardım almadım, ben yardım görmedim' diyen insan bana göre yalan söylüyor, çünkü ben bunu gördüm. Bizim ilçemizde her yerde ama her yerde yardım dağıtılıyordu, her ihtiyaç görülüyordu, her yerde yemek, sıcak çorba çıkıyordu" ifadesini kullandı.