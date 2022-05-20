Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde ikamet eden Elif Topçu'nun bisikleti bir süre önce evinin önünden çalındı.

Durumu öğrenen Yüce, Topçu ailesini belediyede ağırladı.

Bisikletinin çalınmasının ardından Elif'in üzüntüsüne kayıtsız kalamadığını ifade eden Yüce, Topçu'ya yeni bisiklet hediye etti.

Hediyeye sevinen Topçu ve ailesi, Yüce'ye teşekkür etti.