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Güncel
AA 19.07.2023 09:33

Sakarya'da asayiş uygulaması yapıldı

Sakarya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya'da asayiş uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu Aziz Duran Parkı ile Millet Bahçesi'nde denetim yaptı.

Toplamda 250 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçları da denetledi.

Uygulamada ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı, kimliği olmayan yabancı uyruklu bir kişi tespit edildi, 1 silah ele geçirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimlerin süreceği bildirildi.

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