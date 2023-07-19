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Güncel
İHA 19.07.2023 09:11

Batman’da dağdan akan tuzlu su ailelerin geçim kaynağı oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağdan doğal olarak akan tuzlu suyu işleyerek kristal tuza dönüştüren 45 haneli Derince köyünde aileler, 3 ayda 150 bin lira kazanıyor.

Batman’da dağdan akan tuzlu su ailelerin geçim kaynağı oldu

Dedelerinden miras aldıkları tuz işlemeciliğini 200 yıldır sürdüren Derince köyü sakinleri, yerin altından doğal olarak akan suyu yaklaşık 5 kilometre boyunca hortumlarla taşıyıp havuzlarda biriktirerek güneşte kurutup kristal tuza dönüştürerek geçimlerini sağlıyorlar.

Her aile, bu aşamalar sonrası 3 ayda 150 bin lira kazanıyor. Tuzlu suyu güneşte buharlaştırarak tuza dönüştürdüklerini belirten Abdülkadir Sayın, doğal suyu havuzun içinde bir hafta biriktirerek güneş önünde buharlaşmaya bıraktıklarını ve sıcak hava önünde tuza dönüştüğünü söyledi. Gelirlerini bu şekilde sağladıklarını ifade eden Sayın, "3 ay çalışıyoruz ve buradan elde ettiğimiz tuzları satarak geçimimizi sağlıyoruz. İşçisi olan bir aile bir sezonda yaklaşık 150 bin lira para kazanabiliyor. Bizim köyde yaşayan herkesin geçimi bu tuzdandır. Bu tuz bozulmuyor. Birçok hastalığa şifadır. Araçlarla götürüp satıyoruz. Hiç elimizde kalmıyor. Hemen satılıyor” dedi. 

"200 yıldır köylümüz doğal tuz üreterek geçimini sağlıyor"

Tuz üretiminin dedelerinden kendilerine miras kaldığını aktaran Derince köyü Muhtarı Cuma Yüksel, yaz aylarında doğal yollarla elde ettikleri tuzu kış aylarında da satmaya devam ettiklerini kaydetti. Herkesin tuz işiyle uğraştığını belirten Yüksel, "Önce dedelerimiz tuz üretimi yapıyordu, şimdi de biz bu işi yapıyoruz. 200 yılı aşkındır bu işi yapıyoruz. Bu tuz doğal bir tuzdur. Peynir, salamura, turşu ve benzeri birçok yemekte bu tuz kullanılıyor. Bu yoldan geçen tırlar buradan alarak batı illerine götürüyor. Adana, Mersin, İzmir ve diğer illere götürülüyor. Çok sağlıklı bir tuzdur. Hiç katkı maddesi içermez. Doğal sudan elde ediyoruz. Ayak mantarlarına ve vücutta bulunan çatlaklara çok iyi geliyor" şeklinde konuştu. 

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