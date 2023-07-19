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Güncel
AA 19.07.2023 00:06

Bilecik'te polis dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyardı

Bilecik'te polis ekipleri, telefonda kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp para talep edenler ile ''444'' ve ''0850''li numaralı hatlardan arayarak banka hesap ve kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bilecik'te polis dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı halkı bilgilendirmek ve tedbirli olmalarını sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda otogarda esnaf ve yolcuları ile pazarda, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle kullanılan yöntemler hakkında vatandaşları uyardı.

Ekipler, özellikle internet sitelerinin, güvenilir ve orijinal siteler olmasına dikkat etmeleri belirtilerek, ''Telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, vatandaşlara kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların para talebinde bulunabilir. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin. Tanımadığınız numaralardan gelen çağrıları dikkat edin. Emin olamıyorsanız kişisel verilerinizi kesinlikle karşı tarafla paylaşmayın'' uyarısında bulunuluyor.

Daha sonra polisler, vatandaşlara, dolandırıcılık konularında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşürlerden dağıttı.

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