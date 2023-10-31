Sakarya’da 4 ilçede uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımına yönelik Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 namlu yapımında kullanılan presli matkap, nişan tertibatına takılan 10 lazer, 29 fişek, tabanca tamiri ve yapımında kullanılan aparatlar, yaklaşık 170 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi.