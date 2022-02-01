Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen 2 ayrı çalışmada, bekçilerin "dur" ihtarına uymayan araç, takip sonucunda yakalandı.
Araç içerisindeki 2 şahıs üzerinde 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diğer adreslerde ise, 212 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 17 adet 7,65 milimetre (mm) fişek, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör ve 26 adet 9x19 mm fişek, 1 adet 9x19 mm tabancaya ait şarjör ile 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.
Şahıslar adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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