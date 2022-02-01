Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 2 ayrı çalışmada, bekçilerin "dur" ihtarına uymayan araç, takip sonucunda yakalandı.

Araç içerisindeki 2 şahıs üzerinde 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer adreslerde ise, 212 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 17 adet 7,65 milimetre (mm) fişek, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör ve 26 adet 9x19 mm fişek, 1 adet 9x19 mm tabancaya ait şarjör ile 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar adliyeye sevk edildi.