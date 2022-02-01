Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da sahte dolar operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da polisin ATM'ye yüklü miktarda sahte dolar yatıranlara yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM'si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı.
ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Köyceğiz ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K., tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Sahte Para
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 18:02
- 17:57
- 18:15
Sıradaki Haber
Ruhsatsız 20 tabancayla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz