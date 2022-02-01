Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız 20 tabancayla yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Rize'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.
Yolcu N.B'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, valiz içerisinde el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 20 tabanca, 20 şarjör, 11 icra yayı ve 1 icra mili ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Rize Silah Kaçakçılığı
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 18:02
- 17:57
- 18:15
Sıradaki Haber
Bingöl’e tam donanımlı UMKE aracı tahsis edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz