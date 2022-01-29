İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda 62 uygulama noktasında, 195 ekip ve 492 personelle düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Çalışmada, 86 metruk yer, 47 umuma açık eğlence mekanı, 7 TIR garajı, otobüs terminali, liman, 15 balıkçı barınağı, 78 toplu taşıma durak ve istasyonunda, 896 yabancı uyruklu sorgulandı.

Yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardında sınır dışı edileceği belirtildi.