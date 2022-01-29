Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 29 Ocak 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,792 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 29 Ocak’ta gram altın 779 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 779 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,10 azalışla 777 liradan tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.243 lira,Cumhuriyet altını da 4.975 liradan satılıyor.
Etiketler: Altın
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