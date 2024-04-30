Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.04.2024 20:44

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-26 Nisan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 19 zanlı yakalanmıştı.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:14
Çelik: Soykırıma karşı çıkanlara ters kelepçe vurulması hafızalara nakşedildi
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim meydanı mitinge uygun değil
19:30
Beyaz Saray'dan İsrail'e "Refah operasyonuna karşıyız" mesajı
19:25
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası
21:04
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Yapay kelimeler dilimizi tahrip ediyor
Yapay kelimeler dilimizi tahrip ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ