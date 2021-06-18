Elazığ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kimliği tespit edilen Ş.T'nin piyasaya sürmek üzere İstanbul'dan Elazığ'a sahte para getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, uçakla Elazığ'a gelen Ş.T'yi havalimanında yakaladı.

Ş.T'nin valizinde yapılan aramada, 260 adet 50, 130 adet 100 lira olmak üzere 26 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.