Uzun zamandır İstanbul açıklarında bekliyorlardı, kaderleri belli oldu. Sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı.

Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli Türk bayraklı 7 geminin satışı, İstanbul Liman Başkanlığı tarafından yapılacak. Gemilerden 5'i atık toplama, biri akaryakıt, biri de su tankeri.

İhale açılış fiyatları ise 18 bin 500 lira ile 120 bin lira arasında değişiyor. Onur-1 ismindeki gemi 42 metre boyunda 6,5 metre eninde ve 196 grostonluk.

Su dünyası adındaki su tankeri 39 metre boyunda, 197 grostonluk.

7 geminin ihalesi 9 Temmuz'da Karaköy’de bulunan İstanbul Liman Başkanlığında açık teklif usulüyle yapılacak.