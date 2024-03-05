Sağlıkçılardan 4 Mart Obezite Günü'ne özel etkinlik

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilen obeziteyle ilgili her yıl 4 Mart Obezite Günü'nde detaylı bilgilendirmeler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Bu çerçevede Sazova Parkı'nda bir araya gelen Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, sabah saat 10.00'da açık alanda çeşitli etkinlikler düzenledi. Uzman diyetisyenler eşliğinde spor, egzersiz ve yürüyüş yapan sağlıkçılar, etkinliklerin sonunda toplu fotoğraf çekindikleri esnada 'Düzenli egzersiz sağlığı korur' yazılı pankartlar kaldırılarak hareketliliğin önemine vurgu yaptı.