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Güncel
AA 05.03.2024 12:01

Artvin'e özgü tıbbi aromatik bitkiler gastronomiyle buluşturuluyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, tıbbi aromatik bitkilerin gastronomide kullanımını artırarak yeni sağlıklı tatlar elde etmek amacıyla uygulamalı eğitim veriliyor.

Artvin'e özgü tıbbi aromatik bitkiler gastronomiyle buluşturuluyor

Tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olan AÇÜ'de, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri akademisyenler gözetiminde kentte yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerle farklı yemekler hazırlıyor.

Bölümün 2. ve 3. sınıf öğrencilerince hazırlanan yemekler, öğretim üyeleri tarafından tat, koku, sunum, tıbbi aromatik bitkinin yemeğe kattığı lezzet, şekil, görünüş ve ağızda bıraktığı his gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yener Oğan, uygulama sırasında 3 yıldır eğitim veren bölümde 107 öğrencileri olduğunu söyledi.

"Kent ve ülke mutfağına önemli katkılar sağlamayı planlıyoruz"

Bölüm bünyesinde kurdukları mutfakta uygulamalı eğitim verdiklerini aktaran Oğan, "Çorba, yemek ve tatlılar üzerinde çalışmalarımız var. Tıbbi aromatik bitkilerin mutfakta kullanımını yaygınlaştırıp bunu özendirmenin gayreti içindeyiz. Bu bitkilerin sağlık ve aromatik yönlerini ön plana çıkartarak kent ve ülke mutfağına önemli katkılar sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Oğan, kinzi, köndar, ısırgan otu gibi çok sayıda farklı aromatik bitkiyi eğitimlerde kullandıklarını belirterek, analizleri yapıp sonuçları kitap haline getirerek Artvin ve Türk mutfağına katkı sunmak istediklerini ifade etti.

3. sınıf öğrencisi Emir Selman, aromatik bitkilerin sağlık ve lezzet yönünü ön planda tutarak yaptıkları yemeklerin öğretim üyelerince değerlendirdiğini ve kayıt altına alındığını anlatarak, "Yaptığım dana bonfile yemeğinde kişniş kullanarak farklı bir tat aradım. Çok fazla aroması olan bitki var, bu tatları yemeklere entegre edebiliriz. Derslerimizde yaptığımız uygulamalarla bunları öğreniyoruz." diye konuştu.

Ahmet Alkan, doğanın sunduğu sağlıklı lezzetleri mutfakta kullanmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün dağ pancarı kullanarak yemek yaptım. Çok beğenildi. Mutfakta kullanılacak tıbbi aromatik bitkiler konusunda vatandaş bilgilendirilmeli ve daha çok bitki kullanılmalı." ifadesini kullandı.

Elif Can da amaçlarının pek bilinmeyen, günyüzüne çıkmamış ve mutfakta pek kullanılmayan sağlık ve lezzet açısından önemli bitkileri kullanarak yemek yapmak olduğunu söyledi.

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