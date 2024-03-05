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Güncel
AA 05.03.2024 12:01

Düzce'de Aile Sağlık Merkezi açıldı

Düzce'de yapımı tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Düzce'de Aile Sağlık Merkezi açıldı
[Fotograf: İHA]

Aziziye Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin sürekli geliştiğine ve nüfusunun da her geçen yıl buna paralel arttığına değinerek, yatırımların  hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hizmetlerin ve yatırımların farklı sektörlerle devam edeceğini aktaran Aslan, "Aziziye'de bugün sağlık alanında yapılan bu güzel merkezimizin açılışını yapıyoruz. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Düzce'de Aile Sağlık Merkezi açıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de gelişmiş büyük şehirlerde hangi hizmetler varsa hepsini Düzce'ye kazandırmak istediklerini vurguladı:

"Sağlık ve eğitim bunların başında geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün, bu şehrin önümüzdeki 50 yılı planlamaya yetecek vizyonu var, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, İl Sağlık Müdürümüze ve bütün sağlık camiasına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu yatırımlar takım işi. İyi takımlarla iyi işleri yapabiliyorsunuz." 

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da aile sağlığı merkezinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde toplum sağlığı birimi ve 112 başhekimliği olacak.

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