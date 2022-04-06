Sağlık Bakanlığı kura çekimi Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ekranı

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

"T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Hakkında Duyuru" başlığıyla yapılan duyuruda "T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Hangi bölüme kaç kişi alınacak?

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

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