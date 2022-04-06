Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yarın ve cuma günü için ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara

Ankara`da bugün yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklık 19 derece civarı olacak. Yarın ve cuma günü yağışlı havanın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 16 derece civarına düşecek.

İstanbul

İstanbul`da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yarın ve cuma günü ise yurt genelinde olduğu gibi mega kentte de gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı ise 17 derece civarında seyredecek.

İzmir

İzmir`de de hava parçalı bulutlu olacak. Yarın ve cuma günü ise gök gürültülü sağanak görülecek. Kentte en yüksek sıcaklık değeri bugün 23, diğer günler ise 23-24 derece civarında olacak.

Bugün Doğu Anadolu`nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın bölgede (Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum`un ve Mardin`in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi de bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.