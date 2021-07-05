Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 100 bine dayandı
[Fotoğraf: AA]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 99 bin 506 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 salgınında normalleşme süreci ve aşılama çalışmalarının hız kazanması, havacılık sektörüne de yansıdı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı dün 99 bin 506 yolcu kullandı. Bu sayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, hem Kovid-19 salgını döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.
Buna göre 4 Temmuz'da seyahat eden iç hat yolcu sayısı 63 bin 648, dış hat yolcu sayısı ise 35 bin 858 oldu. Havalimanında aynı gün 660 uçuş gerçekleştirildi.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Ulaşım
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