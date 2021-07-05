Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Araban ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Nusret Sümbül yönetimindeki 27 VS 208 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Adıyaman kara yolu TMO kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü Nusret Sümbül ile araçtaki Ayşe Yalçın, Remzi Yalçın, Burcu Yalçın ve Elif Sude Sümbül yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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