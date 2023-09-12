Rüzgarda devrilen demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir fabrikada meydana gelen olayda, fabrika binasının duvarına dayalı şekilde duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Bu sırada, o noktada çalışma yapan B.M.B. ve F.K. isimli 2 işçi, kapının altında kaldı. İşçiler, mesai arkadaşlarının yardımıyla kapının altından çıkarıldı.
Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.