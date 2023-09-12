Açık 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 12.09.2023 23:36

Rüzgarda devrilen demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, fabrika binasının duvarına dayalı halde duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle 2 işçinin üzerine devrildi. Kapının altında kalan 2 işçi, çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarda devrilen demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir fabrikada meydana gelen olayda, fabrika binasının duvarına dayalı şekilde duran demir kapı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Bu sırada, o noktada çalışma yapan B.M.B. ve F.K. isimli 2 işçi, kapının altında kaldı. İşçiler, mesai arkadaşlarının yardımıyla kapının altından çıkarıldı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Balıkesir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
BM, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit etti
00:35
Libya sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti
00:26
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli
00:23
Türk ulusunun kanıyla yazılan destan: Sakarya Zaferi
00:09
Çin, UAEA'nın Fukuşima'dan radyoaktif atık suyun tahliyesini denetlemesine itiraz etti
23:52
Düzce'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Türk savunma sanayiinden İngiltere'de gövde gösterisi
Türk savunma sanayiinden İngiltere'de gövde gösterisi
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ