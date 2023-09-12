Kocaeli'deki tarihi Eskihisar Kalesi turizme kazandırılacak

Valiliğin kültür katkı payı desteği verdiği tarihi yapıdaki çalışmalar, Gebze Belediyesi yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Tarihi 1200'lü yıllara dayanan kalede yürütülen çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmalarında yüzde 70 ilerleme sağlandı.

Vali Seddar Yavuz, tarihi dokunun sosyal yaşamla buluşturulması hedeflenen kalede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den bilgi aldı.

Yavuz, kalenin turizm açısından önemli olduğunu belirterek, "Eskihisar Kalesi'nin Gebze'mize ve bölgemiz turizmine kazandırılması için Gebze Belediyemiz bir proje hazırladı. Bizler de projeye destek vermek için kültür katkı payından destek vererek ortak bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Gebze'nin kente değer katan önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Yavuz, "Gebze Belediye Başkanımızın Zinnur Büyükgöz önemli projelere adım atıyor, biz de destekliyoruz." dedi.

Daha sonra kısa süre önce hizmete açılan Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi'ni ziyaret eden Yavuz, ilçede Valiliğin desteğiyle belediye tarafından yürütülen projeleri de inceledi.

Projelerde emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydetti.