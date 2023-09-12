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Güncel
AA 12.09.2023 18:23

Balıkesir'de bir kişinin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişinin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin olayda 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de bir kişinin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisindeki otel odasında Mert M. (20) ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, yapılan incelemelerde Mert M'nin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Zanlıları yakalama çalışması başlatan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, 30 ayrı kameraya ait 72 saatlik görüntüleri inceledi.

Konuya ilişkin 7 şüpheli tespit eden ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar, Ayvalık'a getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle salıverildi.

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