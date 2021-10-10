Orenburg bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, 7 Ekim gecesinden itibaren bölgenin doğusunda sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Sahte içkiyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 64’e yükseldi, 32’si hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.

Dün Rusya Soruşturma Komitesi, bölgede sahte içkiden ölenlerin sayısının 29’a çıktığını duyurmuştu.

Zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4’ünün tutuklandığı belirtilmişti.

Rus basınında da zehirlenen kişi sayısının 54'e çıktığı aktarılmıştı.