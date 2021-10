Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında Angola Cumhuriyeti’nin önde gelen akademik ve bilimsel kurumları ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Enstitü ekibi, Angola’da Angola Yükseköğretim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı Ulusal Burs Yönetimi Enstitüsü (Ministry of Higher Education, Science, Technology and Innovation National Institute of Management of Scholarship) (INAGBE) ve Angola Ulusal Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu (National School of Administration and Public Policy) (ENAPP) ile görüşmelerde bulundu.

Görüşmeler neticesinde, Angola Yükseköğretim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı Ulusal Burs Yönetimi Enstitüsü tarafından özellikle Türkiye’de eğitim görmek isteyen Angolalı öğrencilerin dil sıkıntısı ile karşılaştıklarını ve bunun aşılması için YEE’nin Angola’da Türkçe eğitimi faaliyetlerine başlamasını istediklerini belirtildi.

Angola Ulusal Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu ise son dönemde Türkiye ile Angola arasındaki gelişen ilişkilerden dolayı Türkçenin ülkedeki öneminin giderek arttığını ve bu nedenle özellikle devlet içerisinde çeşitli pozisyonlarda görev alacak kamu personeline Türkçe dersi verilmesi için YEE’den destek istedikleri ifade etti.

Enstitünün Angola ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay makamında ziyaret edildi, Yunus Emre Enstitüsü ve TABİP kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kısaca bir bilgi verildi.

Büyükelçisi Alp Ay da Angola’da yapılan ve yapılacak olan faaliyetlere Yunus Emre Enstitüsü ve TABİP’in de dahil olmasına destek vereceklerini söyledi.

YEE’nin Angola’da özellikle TABİP çatısı altında yapılan bilim diplomasisi görüşmelerinin katma değerli projelerin üretilmesindeki ve ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin sürdürülebilir olması noktasındaki önemine değindi.