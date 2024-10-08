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Güncel
AA 08.10.2024 16:08

Rize'nin yöresel lezzetleri "4. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 4. GastroRize Festivali, 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Rize'nin yöresel lezzetleri "4. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, belediye tarafından bu yıl GastroRize Festivali'nin dördüncüsünün düzenleneceğini söyledi.

Turizmin çeşitlendirilmesinden sürekli bahsettiklerini belirten Baydaş, "Turizmi sadece yaz döneminde yayla turizmi olarak algılamamamız ve bunu birkaç ayla sınırlamamamız lazım. Bunun alternatiflerinden birisi de gastronomi turizmi. Rize'de spor turizminin tanıtımını yaptık. Ayder Forumu adı altında bir organizasyonun başlangıcını yaptık" dedi.

Baydaş, Rize'nin çeşitli ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade ederek, "Bu mutfağımızı bir turizm aracı olarak kullanmamız lazım. Bu organizasyonun en büyük getirisi bu olacaktır. Bunlar bizim açımızdan turizmi çeşitlendirme faaliyetlerimiz olacak. Rize-Artvin Havalimanımızın katkısıyla ilimize sadece gastronomi faaliyeti için gelecek kişiler olacak. Bu kıymetli bir organizasyon" diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin Karadeniz ile Kaçkar Dağları arasındaki eşsiz coğrafyasında şekillenen mutfak kültürünün bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gastronomi günleriyle hayat bulacağını kaydetti.

Rize'nin geleneksel tariflerinin ve yöresel lezzetlerinin keşfedileceği etkinlik ile bölgenin gastronomi hazinesini yerel ve uluslararası sahnede tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

"Rize'nin eşsiz ürünlerini ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak ve coğrafi işaret çalışmalarına hız vermek istiyoruz. Rize mutfağının birbirinden özel pek çok lezzeti tescillenmiş olacak. Korumaya ve gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Bu çalışmalar Rize'mizi gastronomi alanında bir marka şehir yapacak. Rize mutfak kültürü, Karadeniz'in bereketli yağmurları ve verimli topraklarıyla farklı kültürlerin harmanlanması sonucunda şekillenen bir gastronomi hazinesidir. Etkinlik kapsamında katılıcımlar Rize mutfağının 118 farklı yemek çeşidini tatma fırsatı bulacak. Rize'nin 17 coğrafi işaretli ürünü var. Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, baston ekmeği, enişte lokumu, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, pepeçura, Rize muhlaması gibi birçok lezzetli coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Yenilerini eklemek istiyoruz."

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