Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.10.2024 15:17

Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Sapanca'nın Fevziye, Karasu'nun Yalı ve Akyazı'nın Salihiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, fişek, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö.Ç, R.K.Ç. ile O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Kırklareli'de ağılda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:35
Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ