Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Sapanca'nın Fevziye, Karasu'nun Yalı ve Akyazı'nın Salihiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, fişek, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö.Ç, R.K.Ç. ile O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.