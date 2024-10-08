Ordu'da bir iş yerinin kurşunlanması olayının failleri yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.K. (16), F.A. (21) ve H.S'yi (21) saklandıkları evde yakaladı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile olayda kullanılan motosiklet bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.K. ile H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.